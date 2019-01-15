Bursa'da Kar Esareti
1 saat önce
Bursa'da kar esareti -İnegöl yolu kapandı 15 kilometrelik kuyruk oluştu -Yolda mahsur kalan vatandaşlar yolun açılmasını bekliyorBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yoğun kar sebebiyle araçlar yollarda kaldı.
Bursa
'da kar esareti
- İnegöl
yolu kapandı 15 kilometrelik kuyruk oluştu
-Yolda mahsur kalan vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yoğun kar sebebiyle araçlar yollarda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde yağan şiddetli kar yağışı yolları kapattı. Kapanan yolda mahsur kalan binlerce araç 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Mezitler mevkiinde trafik dururken vatandaşlar ise kontak kapatıp yolun açılmasını bekliyor. Yolların tuzlanmadığı için kapandığını ifade eden sürücüler duruma tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:42 Kaynak: İHA
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