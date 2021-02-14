Bursa'da kar etkili oldu - Son Dakika
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Bursa'da kar etkili oldu

Bursa'da kar etkili oldu

14.02.2021 10:30

BURSA'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı.

BURSA'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Bursa'nın merkez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreyi bulurken, kar yağışının etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başlarken, trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları yönünde uyardı.

Kaynak: DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kar etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kar etkili oldu - Son Dakika
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