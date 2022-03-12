Bursa'da kar etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kar etkili oluyor

12.03.2022 08:48
Bursa'da kar etkili oluyor

Bursa'da kar etkili oluyor.

Bursa'da kar etkili oluyor.

Kent merkezinde devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 6 santimetreye yükseldi. Yüksek kesimlerde ise tipi görülüyor. Kar ile soğuk hava da etkisini hissettiriyor. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Özellikle işçi servisleri ve özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı bölümlerdeki buzlanmadan dolayı zor anlar yaşadı.

Bursa'da karın aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Bursa'da beyaz örtüyle kaplanan tarihi mekanlar, güzel görüntüler oluştururken bazı vatandaşlar yağışın tadını kar topu oynayarak çıkardı.

YORUMLAR
500
Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi

Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kar etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
08:38 Her yerde aranıyordu! 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu! Hem de direksiyon başında
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
08:19 Özcan Deniz, İranlı sevgilisine 'evlenelim' dedi
07:56 Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
07:55 Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı
07:49 Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek? İllerimizde bugün hava nasıl olacak?
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 08:54:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kar etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement