Bursa'da kar etkisini gösterirken, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti - Son Dakika
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Bursa'da kar etkisini gösterirken, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti

11.03.2022 16:14
Bursa'da kar etkisini gösterirken, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti

Bursa'da yağan kar sonucu kayarak kaza yapan araçlar trafiği felç etti.

Bursa'da yağan kar sonucu kayarak kaza yapan araçlar trafiği felç etti.

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk ve kar yağışı Bursa'da da etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla süren kar yağışına dikkatsiz sürücüler de eklenince kazalar kaçınılmaz oldu. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, ani fren yaparak minibüse çarpan hafif ticari araç, kaldırımı aşarak aydınlatma direğine çarpan otomobil ve kayarak dört yolda birbirine çarpan otomobiller dikkat çekti. - BURSA

Bursa'da kar etkisini gösterirken, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti
Bursa'da kar etkisini gösterirken, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti
Bursa'da kar etkisini gösterirken, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti

YORUMLAR
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Tragger, Bursa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kar etkisini gösterirken, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kar etkisini gösterirken, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti - Son Dakika
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