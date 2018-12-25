Bursa'da Kar Tatili
1 saat önce
Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Bursa
'nın dağ ilçeleri Keles
, Büyükorhan
ve Harmancık
'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.
Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık
2018 Çarşamba
günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi. Orhaneli
'de ise eğitime devam edileceği bildirildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:29 Kaynak: İHA
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