Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Tatili

Bursa'da Kar Tatili

54 dakika önce

Bursa'da kar tatili Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yarın okullar tatilBURSA - Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Bursa'da kar tatili
Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yarın okullar tatil

BURSA - Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrencilerin aklına ilk önce okullar ne zaman tatil sorusu gelmeye başladı. Merkezde yağışlar karla karışık yağmurlu olarak görüldüğü için Bursa Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmedi. Ancak kentin dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi. Orhaneli'de eğitime devam kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:50 Kaynak: İHA

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