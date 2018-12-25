Bursa'da Kar Tatili
24 dakika önce
Bursa'da kar tatili Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yarın okullar tatilBURSA - Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Bursa
'da kar tatili
Bursa'nın dağ ilçeleri Keles
, Büyükorhan
ve Harmancık
'ta yarın okullar tatil
BURSA - Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrencilerin aklına ilk önce okullar ne zaman tatil sorusu gelmeye başladı. Merkezde yağışlar karla karışık yağmurlu olarak görüldüğü için Bursa Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmedi. Ancak kentin dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık
2018 Çarşamba
günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi. Orhaneli
'de eğitime devam kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:16 Kaynak: İHA
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