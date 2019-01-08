Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Ulaşıma Engel Oluyor

Bursa'da Kar Ulaşıma Engel Oluyor

29 dakika önce

Bursa'da kar ulaşıma engel oluyorBURSA - Bursa'da gece boyu etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bursa'da kar ulaşıma engel oluyor

BURSA - Bursa'da gece boyu etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Gölyazı rampasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kapanan yolda mahsur kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekiplerin yol açma çalışmları sürüyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:32 Kaynak: İHA

Bursa, Genel
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