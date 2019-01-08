Bursa'da Kar Ulaşıma Engel Oluyor
29 dakika önce
Bursa'da kar ulaşıma engel oluyorBURSA - Bursa'da gece boyu etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Bursa
'da kar ulaşıma engel oluyor
BURSA - Bursa'da gece boyu etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Bursa'nın Karacabey
ilçesinde Gölyazı
rampasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kapanan yolda mahsur kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekiplerin yol açma çalışmları sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:32 Kaynak: İHA
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