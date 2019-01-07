Bursa'da Kar Yağışı

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İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek

"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!