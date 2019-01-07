Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Yağışı

Bursa'da Kar Yağışı

1 saat önce

Bursa'da kar yağışı etkili oluyor.

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Bursa'da kar yağışı etkili oluyor.

Bursa'da şehir merkezinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor. Dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Sabah saatlerinde kar sebebiyle şehir merkezinde karpostallık manzaralar ortaya çıktı. Şehir merkezinde kar yağışının fasılalarla sürmesi bekleniyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Sabah, Bursa, Güncel
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