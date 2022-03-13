BURSA'DA KAR YAĞIŞI; 78 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPALI - Son Dakika
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BURSA'DA KAR YAĞIŞI; 78 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPALI

13.03.2022 12:19

BURSA'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

BURSA'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, sürücüler zor anlar yaşadı. Kapanan 78 mahalle yolunu açmak için de çalışmalar sürüyor.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Vali Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Vali Canbolat, paylaşımında "Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, 20: 00-07: 00 saatleri arasında trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Beklenen şiddetli kar yağışı, kente gece saatlerinde geldi. Ana yollar, caddeler ve sokaklar karla kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerinde ise 30 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Şehrin ana yollarında trafikte zaman zaman aksamalar oldu. Yollarda olan sürücüler zor anlar yaşadı, kazalar meydana geldi.

78 MAHALLE YOLU KAPALI

AFAD İl Başkanlığı'nda kriz masası oluşturuldu. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, 7/24 esasına göre faaliyete geçti. Kent genelinde 3 bin 338 personel, 466 araç ve 449 iş makinesiyle çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan 78 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kentin çevre illerle bağlantısını sağlayan ana yollarda da Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler görev yapıyor. Ekipler, 4 bin 669 kilometre yolda, 149 kar bıçaklı tuz serici, 61 greyder, 40 yükleyici, 5 rotatif, 12 vinç olmak üzere toplam 267 makine ve 652 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Kenti çevre illere bağlayan ana yollarda ulaşımla ilgili bir sıkıntı yaşanmazken, 3 gündür araç parklarında bekletilen TIR ve kamyonların geçişlerine de kontrollü olarak izin verilmeye başlandı.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 195 SANTİMETRE

Sabah saatlerinden itibaren etkisini yitiren kar yağışının bugün kenti terk edeceği de bildirildi. Bu arada kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 195 santimetreye ulaştı. Uludağ'da en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 12, en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; 78 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPALI
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; 78 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPALI
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; 78 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPALI

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Kaynak: DHA

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