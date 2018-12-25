Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Yağışı Başladı

Bursa'da Kar Yağışı Başladı

1 saat önce

Bursa'da kar yağışı etkili oluyor -Şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattıBURSA - Bursa'da kar yağışı başladı.

Bursa'da kar yağışı etkili oluyor
-Şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da kar yağışı başladı. şehrin yüksek kesimleri beyaza bürünürken dağ ilçelerinde yoğun kar nedeniyle bazı mahalle yollarının kapandığı bildirildi.
Son 3 gündür tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da etkisini gösteren soğuk hava öğle saatleri itibariyle kar yağışıyla birlikte etkisini arttırdı. Şehir merkezinde daha çok yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken şehrin yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar etrafı beyaza bürüdü.
Dağ yöresi olarak bilinen Keles ,Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelere ulaşımın aksadığı bildirildi. Kar yağışı öncesi gerekli tedbiri alan Büyükşehir ve ilçe belediyeleri karın yoğun olduğu bölgelerde yolları açıp tuzlama çalışması yaptı.
Yenişehir ilçesine bağlı bazı mahalleler de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kısa süreli kapandı. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, " İlçemizde bugün başlayan kar yağışları öncesinde belediyemiz ve Büyükşehir belediyemize bağlı ekipler şehir merkezi ana arterlerde ve ilçeye bağlı 61 mahallede oluşabilecek buzlanmalar ile kar temizleme çalışmalarına anında müdahale etmek için gerekli önlemleri aldı. Ekiplerimiz yol kapanmaları ve olası olaylara karşı 7/24 görevlerinin başındalar " diye konuştu.
Öte yandan Bursa - Ankara Karayolu İnegöl Mezitler mevkiinde de yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle sürücüler yolculuklarına ara verip çevredeki benzin istasyonları ve konaklama merkezlerine sığındılar. Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nde tuz stoğu yapan ekipler tetikte beklerken, yolun kapanma durumuna göre temizleme çalışmalarına başlayacakları öğrenildi.
İznik ilçesinde de yüksek kesimler beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı mahallelere olan ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Teyakkuzda bekleyen yetkililer tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.
Bursa genelindeki 1060 mahalleden, 410'u dağ ilçeleriyle kar yağışının etkili olduğu İnegöl,Yenişehir ve İznik ilçelerinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:05 Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, Kar, Genel
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