Bursa'da Kar Yağışı Başladı

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Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti