BURSA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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BURSA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

11.03.2022 08:28

BURSA'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

BURSA'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Beyaza bürünen kentte bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza oldu. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2, kar kalınlığı ise 5 santim olarak ölçüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise kentteki ana yollarda aralıksız tuzlama ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

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Kaynak: DHA

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