Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
36 dakika önce
Bursa'da kar yağışı etkili oluyorBURSA - Bursa'da kar yağışı etkili oluyor.
Bursa
'da kar yağışı etkili oluyor
BURSA - Bursa'da kar yağışı etkili oluyor.
Bursa'da şehir merkezinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor. Dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Sabah
saatlerinde kar sebebiyle şehir merkezinde karpostallık manzaralar ortaya çıktı. Şehir merkezinde kar yağışının fasılalarla sürmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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