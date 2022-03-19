BURSA'DA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİNDE 2 SANTİMETREYİ BULDU - Son Dakika

Bursa'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezinde 2 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, Uludağ'da 185 santimetreye ulaştı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla yer yer etkili oldu. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyken, kar kalınlığı da 2 santim olarak ölçüldü. Uludağ'da ise en düşük sıcaklık sıfırın altında 17 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığı 185 santimetreye ulaştı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kar yağışının salı günü öğle saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

AFAD İl Başkanlığı'nda 'Kış Tedbirleri' toplantısı düzenlenirken, tüm kamu kurum ve kuruluşları, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı 7/24 esasına göre faaliyete geçti. Araçlarında kış lastiği olmayan sürücüler trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Büyükşehir Belediyesi ise toplam 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturdu. Ekipler, 17 ilçede ulaşımın sorunsuz sağlanması için 7/24 teyakkuzda olacak. Kentin çevre illerle bağlantısını sağlayan ana yollarda da Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)