Bursa'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
54 dakika önce
BURSA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti.
BURSA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Bursa- İzmir
Yolu yoğun kar yağışı sebebiyle durma noktasında gelirken işe ve okula gitmek için yola çıkanlar büyük zorluk yaşadı.
Bursa'da sabaha karşı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak tüm kenti etkisi altına aldı. Özellikle Nilüfer ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bursa-İzmir Yolu, kar yağışı sebebiyle durma noktasına gelirken, işe ve okula gitmek için yola çıkanlar zorluk yaşadı. Osmangazi
ve Yıldırım
ilçelerinde de bazı köy yollarının kapandığı öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi
ve ilçe belediyelerin, ana arterleri, caddeleri ve sokakları tuzlama ile küreme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:23 Kaynak: DHA
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