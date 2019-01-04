Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

Bursa'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

54 dakika önce

BURSA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti.

Bursa'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti, System.String[]
BURSA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Bursa- İzmir Yolu yoğun kar yağışı sebebiyle durma noktasında gelirken işe ve okula gitmek için yola çıkanlar büyük zorluk yaşadı. 

Bursa'da sabaha karşı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak tüm kenti etkisi altına aldı. Özellikle Nilüfer ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bursa-İzmir Yolu, kar yağışı sebebiyle durma noktasına gelirken, işe ve okula gitmek için yola çıkanlar zorluk yaşadı. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de bazı köy yollarının kapandığı öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin, ana arterleri, caddeleri ve sokakları tuzlama ile küreme çalışmaları devam ediyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:23 Kaynak: DHA

İzmir, Sabah, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü Son Dakika! Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:17:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]