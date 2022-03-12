Bursa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Bursa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

12.03.2022 09:52
Bursa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bursa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde, dünden bu yana yağan kar nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.

Özellikle ana yollarda karlı zeminde kayan araçlar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Trafik ekipleri yollarda sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küreme ve tuzlama yaptığı yollarda trafik akışı yavaş da olsa sağlandı.

Ekipler, vatandaşların güçlük yaşamaması için otobüs duraklarında ve yaya geçitlerinde de karları temizledi.

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Osmangazi, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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