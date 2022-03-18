Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı - Son Dakika
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Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı

18.03.2022 15:19

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptıBURSA (İHA)Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi.

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı

BURSA (İHA)Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi. Arkasından seyreden tır da duramayarak bariyerlere çarptı. Devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, dorsedeki içecekler yola saçıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Y.Y idaresindeki 06 CTT 157 plakalı içecek yüklü tır, kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Arkasında seyreden L.D. idaresindeki 06 JVG 26 plakalı tır da duramayarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücü Y.Y'yi tırdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle otobanda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tırların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan devrilen tırın dorsesinden saçılan içecekler de ekiplerce toplandı.

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı

YORUMLAR
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Son dakika yerel: Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi... Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı, tır ise yoldan çıktı Son dakika yerel: Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi... Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı, tır ise yoldan çıktı Kontrolden çıkan tır yan yola geçti Kontrolden çıkan tır yan yola geçti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı - Son Dakika
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