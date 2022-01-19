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BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU - Son Dakika

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

19.01.2022 12:30

BURSA'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

BURSA'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, süs havuzları dondu.

Bursa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Uludağ'da ise kar kalınlığı 90 santimetre olarak ölçüldü. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle süs havuzları buz tuttu.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU
BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

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Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU - Son Dakika
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