BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU - Son Dakika

BURSA'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, süs havuzları dondu.

Bursa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Uludağ'da ise kar kalınlığı 90 santimetre olarak ölçüldü. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle süs havuzları buz tuttu.