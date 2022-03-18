BURSA'DA KAR YAĞIŞI VE SİS: BİR TIR DEVRİLDİ, DİĞERİ BARİYERE ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

BURSA'DA KAR YAĞIŞI VE SİS: BİR TIR DEVRİLDİ, DİĞERİ BARİYERE ÇARPTI

18.03.2022 16:12

BURSA'da, kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrildi, şoför kazayı sıyrıklarla atlattı.

BURSA'da, kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrildi, şoför kazayı sıyrıklarla atlattı. Devrilen TIR'a çarpmamak için sürücüsü manevra yapan bir TIR da bariyere çarptı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu İstanbul istikameti Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. 06 CTT 157 plakalı içecek yüklü TIR'ın sürücüsü Y.Y., kar yağışı ve sis nedeniyle, direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 06 JVG 26 plakalı TIR"ı kullanan L.D., devrilen TIR'a çarpmamak için ani manevra yapınca sağ taraftaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen TIR'ın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonucu 3 şeritli otoyolun 2 şeridinin trafiğe kapanmasıyla, uzun araç kuyrukları oluştu. Kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, TIR'ların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI VE SİS: BİR TIR DEVRİLDİ, DİĞERİ BARİYERE ÇARPTI
BURSA'DA KAR YAĞIŞI VE SİS: BİR TIR DEVRİLDİ, DİĞERİ BARİYERE ÇARPTI
BURSA'DA KAR YAĞIŞI VE SİS: BİR TIR DEVRİLDİ, DİĞERİ BARİYERE ÇARPTI

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Bursa'da aynı yerde kaza yapan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı Son dakika haberleri... Bursa'da aynı yerde kaza yapan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı

Bursa, İzmir, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA KAR YAĞIŞI VE SİS: BİR TIR DEVRİLDİ, DİĞERİ BARİYERE ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: BURSA'DA KAR YAĞIŞI VE SİS: BİR TIR DEVRİLDİ, DİĞERİ BARİYERE ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement