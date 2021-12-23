Bursa'da aniden bastıran karda kayan belediye otobüsü bariyerlere saplandı.
Kaza, sabah 04.30 sıralarında Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah seferi için yola çıkan belediye otobüsünün şoförü, birden bastıran karda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak kontrolden çıkan otobüs bariyere saplandı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. - BURSA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan belediye otobüsü bariyere saplandı - Son Dakika