Bursa'da "Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı - Son Dakika

Bursa'da "Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı

15.12.2020 15:15
Bursa'da

Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirlerinin çektiği karelerden hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı.

Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirlerinin çektiği karelerden hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindekilerin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergide, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran son çatışmalara ve zafere ilişkin 22 fotoğraf yer aldı.

Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karabağ'daki zafer sonrası fotoğraf sergisini açmaya karar verdiklerini anlatan Dündar, bölge halkına yaşatılan zulmün ardından kazanılmış zaferin herkes tarafından görülmesini istediklerini kaydetti.

Sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

Azerbaycan, Osmangazi, Karabağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından' sergisi açıldı - Son Dakika


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