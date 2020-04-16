Bursa'da karantina yurtları tahliye edilmeye devam ediyor - Son Dakika

Yurt dışından getirilerek Bursa'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilen 150 kişinin daha karantina süreci tamamlandı. Aralarında öğrenci ve işçilerin de bulunduğu 150 kişi otobüslere bindirilerek evlerine gönderildi. Karantina süreci biterek tahliye olan bir vatandaş, "Polanya'dan 14 gün önce gelmiştik. Devletimiz çok güzel organize olmuş. 3 öğün yemeğimiz olsun hiçbir şeyimiz eksik edilmedi. Hiç canımız sıkılmadı. Tek tek bizimle ilgilendiler. Whatsap grubu kurup en ufak bir sıkıntımız olduğunda hemen bizimle ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yurt dışında yaşayan 150 Türk vatandaşı, Polanya, Katar ve Belarus'dan 14 gün önce uçakla önce İstanbul'a, ardından Bursa'ya getirilerek, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınmıştı. Öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca sağlık kontrolünden geçirilen ve korona virüs testleri negatif çıkan Türk vatandaşları tahliye edilmeye başladı. Emir Sultan Öğrenci Yurdunda müşahede süresi dolarak tahliye edilen 150 Türk vatandaşı evlerine gitti.



Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan vatandaşlar, sırayla minibüslere binerek ailelerin bulunduğu şehirlere gitmek için harekete geçti. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi farklı şehirlere gitmek için hareket eden minibüsler, polis eskortuyla birlikte yurttan ayrıldı.



Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Polanya'dan 14 gün önce gelmiştik. Devletimiz çok güzel organize olmuş. 3 öğün yemeğimiz vardı. Hiçbir şeyimiz eksik değildi. Hiç canımız sıkılmadı. Tek tek bizimle ilgilendiler. Whatsap grubu kurup, en ufak bir sorumuz olduğunda hemen alakadar . Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yurttan ayrılan vatandaşların kendi evlerinde de 14 gün boyunca karantina kurallarına uyacakları öğrenildi. - BURSA