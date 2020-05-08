Bursa'da karantinası biten 437 vatandaş yurttan ayrıldı - Son Dakika

Bursa'da karantinaya alınan 437 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecinin ardından yurtlardan tahliye edilerek otobüslerle memleketlerine gönderildi.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti, yurt dışında bulunan vatandaşları ülkeye döndürmek için adeta seferberlik ilan etmişti. Dünyanın her yerine özel uçaklar kaldırılmasının ardından, Türkiye'ye dönmek isteyen bütün vatandaşlar önce İstanbul'a, daha sonra da 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri farklı illerdeki öğrenci yurtlarına alınmıştı. Bu kapsamda İsviçre'den 268 ve İsveç'ten 171 olmak üzere toplam 439 Türk vatandaşı önce İstanbul'a özel uçakla getirildikten sonra otobüslerle Bursa'ya getirildi. Bursa'da karantina yurdu olarak boşaltılan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina altına alınan vatandaşlar, yapılan testlerin ardından tahliye edilmeye başlandı. Tek tek yurttan çıkış yaptırılan ve karantina süreleri bitmelerine rağmen sosyal mesafe kurallarına uydukları görülen vatandaşlar, valizlerini otobüslere yükledi. Tüm hazırlıkların ardından karantina sürecindeki vatandaşları evlerine ulaştırmak için otobüsler hareket etti. İstanbul ve Ankara'ya gitmek üzere hareket eden otobüsler, polis eskortuyla birlikte yurttan ayrıldı. - BURSA