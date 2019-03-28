Son Dakika Haberleri: Bursa'da Karayolları Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Bursa'da Karayolları Aracı Devrildi: 3 Yaralı

1 saat önce

Bursa Ankara yolu mezitler bölgesinde karayollarına ait kamyon ile otomobil çarpıştı.

Bursa'da Karayolları Aracı Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Bursa Ankara yolu mezitler bölgesinde karayollarına ait kamyon ile otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada 3 işçi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bursa Ankara yolu mezitler bölgesinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir'e doğru seyir halinde olan Celalettin K. idaresindeki Karayollarına ait 16 CRT 97 plakalı kamyon, aynı yöne doğru giden Fevzi D. yönetimindeki 11 DB 198 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada Kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Rıdvan D. ve Günday Ç. yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen kamyon ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:54 Kaynak: İHA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa
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