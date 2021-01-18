Kardan damları çöken iki ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Kardan damları çöken iki ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu

18.01.2021 09:27

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle damları çöken iki ahırda bulunan hayvanlardan 9'u telef oldu.

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle damları çöken iki ahırda bulunan hayvanlardan 9'u telef oldu.

Kentte 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Nilüfer ilçesinde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı kırsal Atlas Mahallesi'nde Salih Bilgiç'e ait 20 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayıp yıkıldı.

Çatının altında kalan hayvanlardan 4'ü telef oldu, diğerleri çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Aynı ilçedeki kırsal Korubaşı Mahallesi'nde de bir ahırın çatısının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Kardan damları çöken iki ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Kardan damları çöken iki ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Kardan damları çöken iki ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Kardan damları çöken iki ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardan damları çöken iki ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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