Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı - Son Dakika

Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahalle yolu, ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu açıldı.

Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahalle yolu, ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi dağ köylerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İnegöl'ün Uludağ yamacındaki 20 mahallesinde yollar ulaşıma  kapandı. İlçe ile ulaşımı açmak için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekipleri yoğun çalışmanın ardından kapanan yolları açtı. Ekipler yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
04:49 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
04:41 Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
04:41 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1) - Son Dakika
04:38 ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika
04:34 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 04:59:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]