Bursa'da kardan kapanan 455 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Bursa'da kardan kapanan 455 mahalle yolu ulaşıma açıldı

12.03.2022 14:06
Bursa'da kardan kapanan 455 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bursa'da yoğun kar nedeniyle kapanan 455 mahalle yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Bursa'da yoğun kar nedeniyle kapanan 455 mahalle yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele çalışmaları 17 ilçede sürdürülüyor. 508 personelden oluşan 100 ekip, 78 iş makinesi ve kamyonla 7/24 esasına göre çalışıyor.

Yüksek kesimlerde de dondurucu soğuğa rağmen çalışan ekipler, ilçelerden İnegöl'de 71, Mustafakemalpaşa'da 62, Orhaneli'nde 40, Osmangazi'de 29, Büyükorhan'da 28, İznik ve Mudanya'da 25'er, Keles, Yenişehir ve Yıldırım'da 22'şer, Harmancık'ta 20, Kestel ve Gemlik'te 17'şer, Nilüfer, Orhangazi ve Karacabey'de 15'er, Gürsu'da 10 olmak üzere 455 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kar yağışının sürdüğü 52 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, yolun açık olmasına rağmen gizli buzlanma ve aniden bastıran kar, trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu. Ekiplerin anında müdahalesiyle sorunlar ortadan kaldırıldı.

Ana güzergahlarda küreme ve tuzlama çalışmaları sürerken, kent merkezinde kapalı yol bulunmuyor.

Bu arada, Hizmet Şahin Kent Hali'ne giriş çıkışlarda kar nedeniyle sorun yaşayan çiftçi ve kamyoncuların imdadına da ekipler yetişti. Ekiplerin müdahalesiyle hale giriş çıkış sorunu çözüldü.

Bursa'da kardan kapanan 455 mahalle yolu ulaşıma açıldı

YORUMLAR
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Büyükşehir açılmadık köy yolu, tuzlanmadık cadde bırakmadı Büyükşehir açılmadık köy yolu, tuzlanmadık cadde bırakmadı Buzlu yollarda düşe kalka...Karlı ve buzlu yollar vatandaşın kabusu oldu Buzlu yollarda düşe kalka...Karlı ve buzlu yollar vatandaşın kabusu oldu

Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kardan kapanan 455 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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