Son Dakika Haberleri: Bursa'da kardeş cinayeti
Son Dakika Güncel Bursa'da kardeş cinayeti

Bursa'da kardeş cinayeti

9 dakika önce

Bursa'da bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Bursa'da kardeş cinayeti, System.String[]

Bursa'da bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Mustafakemalpaşa ilçesi Alpağut Mahallesi'nde, Tahir Ulutaş (58) ve kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş (50) bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahir Ulutaş, kardeşini av tüfeğiyle öldürdü.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri şüpheliyi silahla birlikte yakaladı.

Kardeşlerin en küçüğü Mehmet Ulutaş (48), bu yıl Nisan ayında kaybolduktan 15 gün sonra evinin yakınlarındaki baraj gölünde otomobilinin içinde ölü bulunmuştu.

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnafın müdahalesi, yola fırlayan çocuğu ölümden çekip aldı
Yeni doğmuş bebeği, çöp kovasının yanına bıraktılar Arabanın çarpması sonucu tedaviye alınan köpeğin ağlaması yürek burktu Eşini yakarak öldüren adamın, cinayeti karısının sürekli unutkanlık yaşadığı için işlediği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 01:03:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da kardeş cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]