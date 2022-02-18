Bursa'da kardeş kavgasında kan aktı...Tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Bursa'da kardeş kavgasında kan aktı...Tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı

BURSA Bursa'da iki kardeşin sözlü tartışmasında belinden tabancasını çeken kardeş ağabeyine kurşun yağdırdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Taraklı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kapalı kasa kamyonetle ağabeyi Seçkin Ş.'nin evine gelen Sezgin Ş. tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Gözü dönen Sezgin Ş., yanında bulundurduğu tabancayı belinden çıkararak öz ağabeyine 3 el ateş etti. Tabancadan kurşunlardan biri ağabey Seçkin Ş.'nin sol bacağına isabet etti. Ağabeyi kanlar içerisinde yere yığılan Seçkin Ş., kamyonetine binerek olay yerinden hızla kaçtı.

Karısı ve çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Seçkin Ş. ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Yaralı ağabeyin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silahlı saldırgan Sezgin Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.