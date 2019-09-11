Bursa'da 'kardeş şehir 'buluşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlamaları için gelen kardeş belediye başkanlarını ağırladı.



Kurtuluş sevincine ortak olmak için Bursa'ya gelen kardeş şehirlerin belediye başkanları ile temsilcilerine Başkan Alinur Aktaş tarafından akşam yemeği verildi. Merinos'taki Gönül Dostları Sofrası'nda sıcak bir atmosferde gerçekleşen yemeğe Gagavuzya-Çadır Lunga, Beyaz Rusya-Mogilev, Filistin-El Halil, Saraybosna, KKTC-Lefkoşa, Tokat- Niksar ve Turhal, Kırşehir- Akpınar, Kars- Arpaçay ve Muş bölgelerinden belediye başkanları ile temsilciler katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, kurtuluş törenlerinde kendilerini yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür etti. Açıklamasında, Türkiye'nin her bir bölgesinin ayrı güzelliğinin bulunduğunu, Bursa'nın da bu anlamda Osmanlı'ya başkentlik etmiş olması, tarihi ve kültürel özellikleri, sanayiiyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Aktaş, şehri geçmişiyle birlikte geleceğe taşıma noktasında ekip arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çaba sarf ettiklerini söyledi. Samimi havada, sohbet şeklinde geçen buluşmada meslektaşlarından bulundukları bölgelerle ilgili bilgiler alan, destek ve iş birliği taahhüdünde bulunan Başkan Aktaş, kardeş şehirler arasında var olan ilişkilerin daha da geliştirilmesinin sosyo-kültürel hayatlara da olumlu yansımalarının olacağını ifade etti. - BURSA