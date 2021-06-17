Karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Atalay D, eşi Bircan D'nin temizlik görevlisi olarak çalıştığı Süleymaniye Mahallesi'ndeki okula geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Atalay D'nin bıçakla yaraladığı öne sürülen Bircan D, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Atalay D. polis ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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