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Bursa'da karısını öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi - Son Dakika

Bursa'da karısını öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

20.01.2022 15:40
Bursa'da karısını öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

Bursa'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Necati G'nin akıl sağlığı raporu istendi.

Bursa'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Necati G'nin akıl sağlığı raporu istendi.

15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necati G. (41), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ebru G'nin annesi Zehra Y, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanığın avukatının ise müdafilikten çekilme talebinde bulunduğu bildirildi.

Söz verilen sanık, olay tarihinde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve iki gün boyunca uyumadığını belirterek, "Aklım başımda değildi. Eşimle aramızda kapı vardı. Ben onun yüzünü kapı açılana kadar görmemiştim. Sonradan bıçağın kendisine geldiğini gördüm. Kızım da oradaydı. Ben kendimi dışarı atmaya çalışıyordum. Kapıyı bıraksın diye bıçak sallamış olabilirim. Bıçağı ayaklarına doğru salladığımı hatırlıyorum. Demek ki eğilince kalbine gelmiş." dedi.

Müşteki Zehra Y'nin sanığa, "Benim kızımdan ne istedin?" diye sorması üzerine sanık, olayın uyuşturucu yüzünden gerçekleştiğini, bilerek yapmadığını ileri sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için akıl sağlığı raporu isteyen mahkeme heyeti, Necati G'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan maktulün annesi Zehra Y, kadın cinayetlerinin durdurulmasını istedi.

Ailenin avukatlığını yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği vekili Fırat Can Güngör ise Ebru G'nin, Türkiye'de her gün öldürülen ve şiddete uğrayan kadınlardan biri olduğunu söyledi.

Maktulün defalarca kez koruma kararı aldırdığını ancak buna rağmen olayın gerçekleştiğini dile getiren Güngör, dernek olarak Türkiye'nin her yerinde bu tarz davalarda kendisine avukat tutamayan, yardıma ihtiyacı olan insanların avukatlıklarını üstlenmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Osmangazi ilçesinde 31 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda Necati G, tartıştığı eşi Ebru G'yi (34) bıçakla yaralamış ve ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan Necati G. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadınlar Derneği, Mahkeme, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da karısını öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi - Son Dakika
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