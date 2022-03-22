Bursa'da karısını öldüren sanık için akıl sağlığı raporu bekleniyor - Son Dakika

Bursa'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Necati G'nin yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necati G. (41), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik istenen raporun henüz gönderilmediğini belirtti.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık olay gününü anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine, rapor için Bursa Şehir Hastanesine müzekkere yazılmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesinde Ağustos 2021'de Necati G, tartıştığı eşi Ebru G'yi (34) bıçakla öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Necati G. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.