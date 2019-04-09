Bursa'da Karısını ve Kayınvalidesini Öldüren Zanlı Adana'da Yakalandı

Bursa'da karısını ve kayınvalidesini öldüren zanlı Adana'da yakalandıADANA - Bursa'da karısını ve kayınvalidesini öldüren zanlı, Suriye'ye kaçmak için geldiği Adana'da yakalandı.

Bursa'da karısını ve kayınvalidesini öldüren zanlı Adana'da yakalandı



ADANA - Bursa'da karısını ve kayınvalidesini öldüren zanlı, Suriye'ye kaçmak için geldiği Adana'da yakalandı.

Bursa'da karısı Hayat Hattab ve kayınvalidesi Sabah Meşail'i domuz bağıyla bağlayıp öldüren, polislerin gelmesinin ardından camdan atlayıp kaçan yabancı uyruklu A.H. Adana'da yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün, zanlının Adana'da olabileceği yönündeki bilgi paylaşımı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Zanlı, Kocavezir Mahallesi'nde Suriye'ye kaçmaya hazırlanırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlının üzerinden 12 bin 400 lira ve kadın alyansı çıktı. Zanlı A.H. Adana'daki işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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