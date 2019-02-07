Son Dakika Haberleri: Bursa'da Karla Mücadele Sürüyor

Bursa'da Karla Mücadele Sürüyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları çerçevesinde gün boyunca kapanan 32 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Bursa'da Karla Mücadele Sürüyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları çerçevesinde gün boyunca kapanan 32 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında bugün sabahtan itibaren kardan kapanan 32 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan'da 5, İnegöl'de 15, Keles'te 10 ve Yenişehir'de 2 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:45 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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