Bursa'da Karla Mücadeleye Devam

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında kardan kapanan 106 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Büyükorhan'da 6, Gemlik'te 4, Gürsu'da 2, İnegöl'de 20, Karacabey'de 8, Keles'te 4, Kestel'de 10, Mustafakemalpaşa'da 26, Nilüfer'de 10, Orhaneli'de 2, Orhangazi'de 4 ve Osmangazi'de 10 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara yolu, İzmir yolu ve Mudanya yolundaki alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde sürekli olarak kar temizleme çalışması yapıyor.