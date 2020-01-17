Bursa'da karne heyecanı - Son Dakika

Bursa'da ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kentteki bin 897 okulda 586 bin 993 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Osmangazi ilçesindeki TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Yakup Canbolat, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere yarıyıl tatilini nasıl geçirecekleri hakkında sorular soran Vali Yakup Canbolat, çocuklara kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Canbolat, karne alan öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Okuldaki öğretmenler odasını da ziyaret eden Canbolat, öğretmenlerle de bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in de katıldığı tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.