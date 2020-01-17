Bursa'da karnesini getirene hayvanat bahçesi ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da karnesini getirene hayvanat bahçesi ücretsiz - Son Dakika

Bursa'da karnesini getirene hayvanat bahçesi ücretsiz

6 saat önce

Bursa'da yarıyıl tatiline giren ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri, karnelerini göstererek Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezebilecek.

Bursa'da karnesini getirene hayvanat bahçesi ücretsiz, System.String[]

Bursa'da yarıyıl tatiline giren ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri, karnelerini göstererek Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uygulamanın yarıyıl tatili boyunca devam edeceğini kaydetti.

TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu'ndaki törenin ardından konuşan Aktaş, öğrencilere iyi bir tatil diledi.

Tüm öğrencileri hayvanat bahçesine davet eden Aktaş, "2019-2020 eğitim öğretim döneminin yarısını tamamladınız. İyi bir planla tatilinizin hakkını vereceğinize inanıyorum. Yine inanıyorum ki, bu tatil sonrasında ikinci döneme hem bedenen hem de zihnen hazır bir şekilde başlayacaksınız. Tatil planınızı yaparken hayvanat bahçemize uğramayı unutmayın. Zürafadan kırmızı pandaya, penguenden beyaz gergedana kadar 140 türden yaklaşık bin 300 hayvanı, hayvanat bahçemizde görebilirsiniz. Karnesini getiren tüm öğrencilerimize yarıyıl tatili boyunca ziyaret ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı.

Hayvanat Bahçesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş
Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı Seyyar tostçu, takdir alan öğrencilere ücretsiz tost ikram edince uzun kuyruklar oluştu Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:07:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da karnesini getirene hayvanat bahçesi ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]