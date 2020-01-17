Bursa'da karnesini getirene hayvanat bahçesi ücretsiz - Son Dakika

Bursa'da yarıyıl tatiline giren ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri, karnelerini göstererek Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uygulamanın yarıyıl tatili boyunca devam edeceğini kaydetti.

TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu'ndaki törenin ardından konuşan Aktaş, öğrencilere iyi bir tatil diledi.

Tüm öğrencileri hayvanat bahçesine davet eden Aktaş, "2019-2020 eğitim öğretim döneminin yarısını tamamladınız. İyi bir planla tatilinizin hakkını vereceğinize inanıyorum. Yine inanıyorum ki, bu tatil sonrasında ikinci döneme hem bedenen hem de zihnen hazır bir şekilde başlayacaksınız. Tatil planınızı yaparken hayvanat bahçemize uğramayı unutmayın. Zürafadan kırmızı pandaya, penguenden beyaz gergedana kadar 140 türden yaklaşık bin 300 hayvanı, hayvanat bahçemizde görebilirsiniz. Karnesini getiren tüm öğrencilerimize yarıyıl tatili boyunca ziyaret ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı.