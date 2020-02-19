Bursa'da karşıdan karşıya geçen bir kadına otomobilin çarptığı feci kazanın kamera görüntüleri... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da karşıdan karşıya geçen bir kadına otomobilin çarptığı feci kazanın kamera görüntüleri... - Son Dakika

Bursa'da karşıdan karşıya geçen bir kadına otomobilin çarptığı feci kazanın kamera görüntüleri...

7 saat önce

Bursa'da yol aydınlatması olmayan yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadına otomobil çarptı.

Bursa'da karşıdan karşıya geçen bir kadına otomobilin çarptığı feci kazanın kamera görüntüleri..., System.String[]

Bursa'da yol aydınlatması olmayan yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadına otomobil çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, akşam saatlerinde İstanbul-Bursa yolu Bursa istikameti Panayır Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol aydınlatması olmayan yolda trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek isteyen 20 yaşındaki Nurgül K.'ya Z.K. (40) yönetimindeki 16 AAN 449 plakalı otomobil çarptı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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