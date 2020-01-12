Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı - Son Dakika

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

36 dakika önce

BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki 3 bin TL'yi ve cep telefonunu alıp, kaçtı.

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı, System.String[]

BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki 3 bin TL'yi ve cep telefonunu alıp, kaçtı. Soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Kazağıyla yüzünü saklayan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Kasiyer M.A.A.'nın yanına giden kişi tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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