Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

01.09.2022 17:12
Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Bursa'da katıldıkları kına gecesinden dönerken Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Bursa'da katıldıkları kına gecesinden dönerken Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Hekimhan ilçesindeki Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, Malatya Valisi Hulusi Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Hekimhan Kaymakam Vekili Mücahit Zıvlak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şenay Kızılaslan (48), Fadime Sarıbaş ve Adile İzci'nin (62) cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer 4 kişinin cenazesinin ise yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.

M.Ö. (52) yönetimindeki 34 EBE 72 plakalı kamyon ile Ayhan Sevin (51) idaresindeki 44 J 4257 plakalı minibüsün Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpışması sonucu 7 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin, Rabia Görünç ile Fahri Kızılaslan'ın Bursa'daki kına gecesinden döndükleri, çiftin düğünlerinin ise yarın Hekimhan'da yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hekimhan, Malatya, Bursa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi - Son Dakika
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