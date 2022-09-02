Hekimhan ilçesindeki Paşa Camisi'nde Hacı Süleyman Kızılaslan ve eşi Meryem Kızılaslan için düzenlenen cenaze törenine kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 4'ünün cenazesi defnedildi - Son Dakika

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