Bursa'da 'Katırcı İni'nin turizme kazandırılma isteği - Son Dakika

UNESCO'ya aday olan Bursa'nın İznik ilçesinde kapısının tahta ile kapatıldığı mağara görenleri şaşırttı.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap mevkiinde bir ceviz bahçesinde bulunan ve kapısının tahta ile kapatıldığı gizemli bir mağara ortaya çıktı. 22 metre uzunluğu 14 metre yükseklikte olan mağaranın içerisinde bir çiftçiye ait merdivenler ve sulama boruları bulunuyor. Bulunan mağaranın geçtiğimiz günlerde Türkiye Mağaracılık Federasyonundan yetkililer tarafından mağaraya gelinerek tescillendiği öğrenildi.

Mağaranın tarihinin içler acısı bir öyküsü var. 1920 yılında mağaranın önünde Yunan askerlerinin fotoğrafı arşivlerden çıktı. Mağarada o yıllarda, Yunanlıların keşif sırasında kendi askerleri ve yerli Rum çeteler tarafından katledilen Türkler bulunmuş.

Roma ve Bizans tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, "Burası Katırcı İni mağarası. Cumhuriyet dönemi öncesinde Avdan yaylasındaki kar kuyularından kar yükleyip İstanbul'a kar taşıyan katırcı kervanlarının konakladığı yerdir. Ama 80 yıllarda bu mağaraya zeytin çorağı dolduruldu. Mağara dolunca çorak dökümü durduruldu. Bu çorak tabakanın altında 1920'lerde İznik içerisinde acı olaylar gizlidir. Unutulan bu acı dolu mağara birkaç ay önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu tarafından tescillendi. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde fotoğraflanmış ve arşivlerden çıkmıştır" dedi. - BURSA