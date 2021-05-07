Bursa'da kauçuk fabrikasındaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bursa'da kauçuk fabrikasındaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi

07.05.2021 02:33
Bursa'da kauçuk fabrikasındaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi Sarı Caddesi'nde bulunan bir kauçuk üretim fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde bulunan personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, fabrikada bulunan işçileri tahliye ederken iş yerinde bulunan 6 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangını, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alan ekipler, fabrikada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kauçuk fabrikasındaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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