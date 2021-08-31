Bursa'da kavga ettiği kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da kavga sırasında bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Ü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Fatih Ü, bir konu nedeniyle konuşmak amacıyla olayda ölen Erdal Akkuş'un çalıştığı kahvehaneye gittiğini söyledi.

Akkuş'la konuştuktan sonra lavaboda elini yıkamak istediğini belirten sanık, bu sırada Akkuş'un kendisine saldırdığını öne sürdü.

Fatih Ü, elinde bıçak bulunmadığını, Akkuş'un bacağının arkasından akan kanın nedenini bilmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Lavabonun oradaki merdivenin ikinci basamağına çıktığım sırada Erdal yumruk attı, elindeki demir sopayla boynuma ve ayağıma vurdu. Sol ayağımdan ciddi şekilde yaralandım ve şu anda ayağımda şişlik ve morluklar devam ediyor. Erdal sürekli saldırdı bana. Erdal'ın nasıl yaralandığını, nasıl öldüğünü hala anlayamadım. Keşke ben onun yerine ölseydim, o da benim yerime burada her gün ölseydi."

Tanık olarak dinlenilen Ahmet Ç. ise kahvehanede oyun oynadıkları sırada birilerinin kavga sesleri duyduğunu söylemesi üzerine kapalı alana yöneldiklerini belirtti.

Yanındaki kişilerden birinin, kavga eden Fatih Ü. ile Erdal Akkuş'u ayırdığını dile getiren Ahmet Ç, "Dışarıda beklerken Erdal'ın yaralandığını gördüm. Ne olduğunu sorunca, ambulans çağırmamı söyledi. Görünürde pek bir şey yoktu ama yaralandığını anladığımda kemerimi çıkarıp bacağını sardım. Sonra da şirket aracıyla hastaneye gönderdik." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, 20 Haziran'da bir kahvehanede Fatih Ü. ile Erdal Akkuş tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkuş sağ bacağından keskin bir cisimle yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Akkuş, müdahaleye rağmen kan kaybından hayatını kaybetmiş, şüpheli Fatih Ü. ise gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.