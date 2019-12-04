Son Dakika Haberleri: Bursa'da kavga ihbarına giden polis memurunun başından vurulması
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Bursa'da kavga ihbarına giden polis memurunun başından vurulması

6 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun başından vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'da kavga ihbarına giden polis memurunun başından vurulması, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun başından vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Polis memuru Alaattin Özdemir'i tabancayla başından vurduğu iddiasıyla yakalanan M.D. ile görevli polislere mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan S.D. (34), İ.D. (59), T.B. (53) ve M.Y'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Zanlılar, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye getirildi.


Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Özdemir'in, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Olay


Yıldırım ilçesinde, dün akşam iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu. Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Yıldırım, kavga, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:32 Kaynak: AA
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