Bursa'da Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
6 dakika önce
BURSA'da kontrolsüz olarak kavşaktan çıkan otomobil, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
BURSA'da kontrolsüz olarak kavşaktan çıkan otomobil, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçta sıkışıp, yaralanan sürücü, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, merkez Nilüfer
ilçesi İzmir
Yolu Caddesi Fatih Sultan Mehmet Köprülü
Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Çetin Budak (41) yönetimindeki 16 AAJ 661 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan Süleyman Geniş (37) yönetimindeki 16 HJ 797 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Geniş yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, sürücü Süleyman Geniş direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Bursa
Arama Kurtarma (BAKUT) ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla Geniş, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Süleyman Geniş, yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:02 Kaynak: DHA
Bariyerlere Saplanan Otomobilde Kurtarılmayı Bekledi
Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti
Binali Yıldırım, "Duruşunuz Yok mu?" Sorusunu Cevapladı: Duruşum Millete Hizmettir
Sinema Kanunu, Erdoğan'ın İmzasıyla Resmi Gazete'de Yayımlandı