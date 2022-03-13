Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı - Son Dakika
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Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı

13.03.2022 09:33
Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı

Bursa'da kar yağışı sonrası kayan araç doğalgaz kutusunu yerinden söktü.

Bursa'da kar yağışı sonrası kayan araç doğalgaz kutusunu yerinden söktü.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bayır aşağı kaymaya başladı. Aracın kontrolünü bir daha sağlayamayan sürücü, sokaktaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Sokakta yan bir şekilde kalan araç, vatandaşlar tarafından kaldırılırken, doğalgaz kutusu da yetkili ekipler tarafından onarıldı. - BURSA

Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı

YORUMLAR
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Doğalgaz, Tragger, Bursa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı - Son Dakika
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