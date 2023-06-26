Bursa'da kaybolan 16 yaşındaki kızını bulmak için aile sokak sokak dolaşıyor - Son Dakika
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Bursa'da kaybolan 16 yaşındaki kızını bulmak için aile sokak sokak dolaşıyor

26.06.2023 13:32

Bursa'da 20 metre ilerdeki evine gitmek için babasının yanından ayrılan 16 yaşındaki Halime'den 17 gündür haber alınamıyor. Kızının kaçırıldığını düşünen aile, sokak sokak gezerek fotoğraflarını direklere asıyor. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, aile kızlarının bulunması için devlet büyüklerinden yardım istiyor.

Bursa'da 20 metre ilerdeki evine gitmek için babasının yanından ayrılan 16 yaşındaki Halime'den 17 gündür haber alınamıyor. Kızlarının kaçırıldığını düşünen gözü yaşlı aile; sokak sokak gezerek kızının bulunması için fotoğraflarını direklere asıyor.

HABER ALAMAYINCA KARAKOLA KOŞTU

Merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde market işleten Soner Altay, ara ara kendisine yardıma gelen en küçük kızı Halime Altay'ın 20 metre ilerdeki evlerine yemek malzemesi bırakmasını istedi. Malzemeleri alan 16 yaşındaki kız bir süre sonra markete gelmeyince meraka kapılan baba Soner Altay, eşini arayıp, Halime'nin 'yanlarında olup olmadığını' sordu. Eşinden 'Hayır' cevabı alan baba sokağa çıktı. Kızını sokakta da görmeyince durumu yakınlarına soran baba, netice alamayınca hemen karakola koşup durumu polise bildirdi.

20 metre ilerideki evine gidip gelecekti! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber yok, babası sokak sokak onu arıyor

DİREKLERE FOTOĞRAFINI ASIYOR

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, 17 gün önce kaybolan kızının kaçırıldığını düşünen Altay ailesi, kızlarının bulunması için sokak sokak dolaşıp direklere fotoğrafını asıyor.

20 metre ilerideki evine gidip gelecekti! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber yok, babası sokak sokak onu arıyor

"KIZIMIN KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kızına kavuşmak için seferber olan baba Soner Altay, "Bizim 20 metre ileride ailecek işlettiğimiz bir marketimiz var. Çocuklarım bana ara sıra yardıma gelir. 17 gün önce en küçük kızım Halime bana yardım etmek için gelmişti. Daha sonra kızıma eve götürmesi için birkaç malzeme vermiştim. Halime malzemeleri alıp eve doğru yola çıktı. Bir süre sonra gelmeyince bende eşimi arayıp Halime'nin yanlarında olup olmadığını sordum. Eşim bana 'Hayır' cevabı verince hemen sokağa baktım. Orada da göremeyince kolu komşuya söyledim; fakat kimse görmediğini belirtti. Karakola gittim kızımdan haber alamadığımı ifade ettim. 17 gün geçti kızımdan ne bir haber ne bir ipucu var. Ben kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

20 metre ilerideki evine gidip gelecekti! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber yok, babası sokak sokak onu arıyor

"YAVRUM EVDEN KAÇACAK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Gözü yaşlı kızından haber bekleyen anne Fatma Altay ise, "17 gündür kızımdan haber alamıyoruz. Ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gün oldu. Yavrum evden kaçacak bir çocuk değildi. Bir annenin bir babanın yüreğini kimsenin yakmaya hakkı yok. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kızımın nerdeyse bulunmasını istiyorum" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Altay, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kaybolan 16 yaşındaki kızını bulmak için aile sokak sokak dolaşıyor - Son Dakika


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