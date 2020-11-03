Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

03.11.2020 23:49
Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Bursa'nın Keles ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Keles ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Dağ Demirciler Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu, öğlen saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, AFAD, ANDA, AKUT, İNDAK, Yıldırım Arama Kurtarma ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan ekiplerle kırsal bölgede arama çalışması başlatıldı.

Alzheimer hastalığı, Keles, Kadın, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı Ermenistan'a ağır darbe! Cephenin bazı bölgelerinde geri çekilme zorunda kaldı Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 6-0 mağlup etti Diego Maradona, beyindeki pıhtı nedeniyle acilen ameliyata alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABD, 46. başkanını seçiyor! İlk sonuçlar gelmeye başladı ABD, 46. başkanını seçiyor! İlk sonuçlar gelmeye başladı         
23:48
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Bakan Koca, korona testi pozitif çıkanların izlemesi gereken yol haritasını paylaştı Bakan Koca, korona testi pozitif çıkanların izlemesi gereken yol haritasını paylaştı         
23:13
Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi         
22:40
Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz         
21:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
20:45
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız         
19:48
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz         
19:11
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 23:58:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei